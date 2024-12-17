تعرفوا إلى الـ5 فنانين المشاركين في حفلات مهرجان بين ثقافتين بالرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - ينطلق مهرجان "بين ثقافتين" بنسخته الثانية بالرياض تحت شعار "حكايات تروى لإرث يبقى"، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على التراث الموسيقي السعودي والعراقي من خلال ثلاث حفلات غنائية بألحان سعودية وعراقية، ستقام في بوليفارد سيتي بميقا ستوديو، بمشاركة خمسة نجوم من الغناء العربي في ثلاث ليالٍ مختلفة.

نجوم مهرجان "بين ثقافتين

سيكون في الليلة الأولى الفنان العراقي كاظم الساهر وحفلة بتاريخ 18 ديسمبر 2024، أما الحفلة الثانية فسيكون لكل من الفنان عبادي الجوهر والفنان نصير شمة بتاريخ 21 ديسمبر 2024، أما الحفلة الثالثة والأخيرة فستحييها الفنانة أصيل هميم والفنان نواف جبرتي بتاريخ 25 ديسمبر 2024. وستكون هذه الحفلات بتنظيم من وزارة الثقافة من 18 إلى 31 ديسمبر 2024.

مهرجان "بين ثقافتين"

يُسلّط الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بين الثقافة السعودية وهذه الثقافات، وفي هذه النسخة سيسلط الضوء على ثقافة العراق ويُبيّن الارتباط بين الثقافة العراقية وأيضاً الثقافة السعودية، والتشابه بينهما.

وتتميز النسخة الثانية بتقديم رحلة ثقافية تضم معارض فنية وورش عمل ومعرضاً فنياً، وستعْرَض أعمال فنية توضح أوجه التشابه بين الثقافتين السعودية والعراقية، ويضم المعرض أعمالاً فنية من كبار الفنانين المعاصرين من البلدين.

ويضم القسم العراقي الضيافة العراقية التقليدية التي جاءت من الحضارة السومرية، سيتم استعراض معروضات عن الأدب والثقافة العراقية والسعودية، فيما يُبرز قسم "منطقة درب زبيدة" التاريخي المواقع الثقافية المدرجة في قائمة اليونسكو.

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