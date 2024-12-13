في أول تجربة تلحين لها.. كارول سماحة تطرح كليب أغنيتها نفس

كارول سماحة تخوض تجربة التأليف والتلحين في "نفس"

كارول سماحة: 7 أغانٍ من تأليفي وألحاني في ألبومي الجديد مختلفة

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أحدث أغاني كارول سماحة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - طرحت الفنانة اللبنانيةأحدث كليبات أغنياتها والذي يحمل عنوان "نفس"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى جميع منصات استماع الموسيقى، وهي تخوض من خلال هذه الأعنية تجربة التلحين للمرة الأولى.ونشرت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها على إنستغرام فيديو كليب أغنيتها "نفس"، وهو من إخراج تييري فيرجنس، معلنة أن أغنيتها نفس أنها من كتابتها وتلحينها وأطلعت جمهورها أنها تخوض من خلال هذه الأعنية تجربة التلحين للمرة الأولى وعلقت على الفيديو كليب "قلبي وقّف ياخد نفس"، مضيفة: "يسعدني أن أشارككم أول مقطوعة موسيقية رومانسية لي بعنوان نفس. هذا يمثل بداية فصل جديد ومثير في حياتي ككاتبة أغاني. أنا ممتنة حقًا لوجودك بجانبي في هذه الرحلة الموسيقية. استمتعوا".أغنية "نفس" من كلمات وألحان الفنانة، ميكس وماستر إيلي بربر، توزيع موسيقي ألكسندر ميساكيان.وتقول كلماتها : " يوم الـ قاللي نكمل سوا ونحنا لبعض متل الدوا .. نمسح دمعاتنا الحزينة ..وننسى قصصنا القديمة.. قاللي فوتي بقلبي واحتلي.. مطرح لإلك وضلي.. رح قفل وراكي لا تفلي".كانت النجمة اللبنانيةقد طرحت ألبومها الجديد "مختلفة" يوم 9 من الشهر الحالي، ويضم الألبوم 14 أغنية، وهي: "غنوا لحبيبي، نفس، حالة تخدير، كتير بخاف، أجمل سنين، مختلفة، حبيبي سلام، خبيني بشنطة، بقيت أسد، بتعقد، طب بعدين، وقت الحب، اضحك يا قلبي، وقت الحب".يمكنكم مشاهدة كارول سماحة لمناسبة يوم ميلادها: نجمة الإطلالات الجمالية الناعمةاختارتطريقة مختلفة وغير تقليدية للإجابة على كافة الأسئلة حول ألبومها الجديد، من خلال تجميع الأسئلة التي تلقتها من قِبل جمهورها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي؛ للإجابة عليها من خلال مقطع فيديو قصير بثته عبْر صفحتها على منصة "إكس".وأوضحت أنها استوحت اسم الألبوم من إحدى أغاني الألبوم "مختلفة"؛ خاصة وأن موضوعها جديد، وشعرت بأنها تستحق أن تكون عنواناً للألبوم. منوّهة على أن الأغاني التي سوف تقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب، سيكون عددها قرابة 6 أغانٍ.ورداً على أسئلة جمهورها، أشارت كارول إلى أن هناك 7 أغانٍ من كلماتها وألحانها، وباقي الأغاني لعدد آخر من الشعراء والملحنين.وتابعت، أن اللون الرومانسي سيكون مسيطراً على أغاني ألبوم "مختلفة"؛ حيث سيكون هناك 6 أغانٍ رومانسية.وكانت النجمةقد طرحت مؤخراً أغنيتين من أغاني ألبومها الجديد "مختلفة" وذلك بطريقة الفيديو كليب. الأولى بعنوان بعنوان: "اضحك يا قلبي"، وسيطرت على الأغنية أجواءٌ من البهجة والسعادة؛ خاصة أن كلماتها رفعت شعار "الانبساط" في الحياة أولاً، وجاءت كلماتها كالتالي: "اضحك يا قلبي وعيش ويا فرحة متسبينيش، جمعلي الناس الحلوة حواليا غيرها ماليش".أما الأغنية الثانية فجاءت بعنوان: "بوسة"، والتي لا تختلف كثيراً عن أجواء أغنية "اضحك يا قلبي"؛ حيث ظهرت كارول من خلالها بدور فتاة تعمل كخادمة لدى عائلة ثرية، وتشعر بسعادة كبيرة عندما ينهي أحد أبناء هذه العائلة علاقة رومانسية دخل فيها مع فتاة أخرى؛ لكونها وقعت في غرامه وأحبته وأكدت على ذلك في بداية الكليب؛ إذ تقول بصوت هادئ ومنخفض: "ما في قسمة ونصيب".وتقول كلمات الأغنية: "على طريقتي حبيبي بَحبك. واللي يحِبك أحِبهُ كمان".أطلعلوا على في يوم ميلادها.. أجمل إطلالات كارول سماحة بالفساتين المفتوحةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زورواوللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زورواويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر»