شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد مارك.. رئيس شركة جوجل يلتقى دونالد ترامب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة The Information بأن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، سوندار بيتشاي، من المقرر أن يلتقي ترامب في نادي مار إيه لاجو في بالم بيتش.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي خفف فيه ترامب، الذي انتقد جوجل وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى سابقًا، من موقفه تجاه الشركة إلى حد ما، على الرغم من أن إدارته قد لا تزال تؤثر على قضية مكافحة الاحتكار الجارية في جوجل.

ويواجه بيتشاي، الذي بذل جهودًا للتواصل مع ترامب، تحديات، بما في ذلك نفوذ إيلون ماسك، وهو منافس بارز، لكن نهجه يمثل تحولًا عن انتقادات جوجل السابقة لترامب.

يأتي الاجتماع أيضًا في الوقت الذي يحيط فيه ترامب نفسه بمنتقدي جوجل في إدارته الجديدة، بما في ذلك رئيسة مكافحة الاحتكار جيل سلاتر واختيار لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار، وكلاهما انتقد "جوجل"، وفي حين لا يُتوقع أن يتناول بيتشاي مسائل مكافحة الاحتكار بشكل مباشر خلال الاجتماع، فإن الديناميكيات بين جوجل والإدارة القادمة تتغير بالفعل.

في غضون ذلك، تبرعت شركة Meta التابعة لزوكربيرج بمليون دولار لصندوق تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، حيث تأتي هذه الخطوة في أعقاب حملة انتخابية مثيرة للجدال وتحذيرات ترامب من محاولات قادة التكنولوجيا التأثير على الانتخابات ضده.

تأتي تصرفات زوكربيرج الأخيرة بعد مناقشات متعددة مع فريق ترامب، والتي تضمنت عشاء خاص في منتجع ترامب مار إيه لاغو في فلوريدا، وعلى الرغم من أن علاقتهما كانت غير متسقة، مع الخلافات السابقة حول أمور مثل الهجرة، فقد أشاد زوكربيرج علنًا بقيادة ترامب وشارك التوقعات الإيجابية بشأن التعاون مع إدارته، وخاصة فيما يتعلق باللوائح التنظيمية القادمة لصناعة التكنولوجيا.