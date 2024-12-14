شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة رباعية فى الزمالك لدراسة السير الذاتية للمدربين المقترحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شكّل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لجنة رباعية لدراسة كافة السير الذاتية المطروحة أمام طاولة المجلس، والخاصة بالمدربين المقترحين لتولي القيادة الفنية خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز.

وتتكون لجنة الزمالك لاختيار المدير الفني من حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، وكل من: عمرو أدهم وأحمد سليمان وحسين السيد، حيث يقوم الرباعي بدراسة كافة السير الذاتية لاختيار الأنسب من بينها.

ووضع مسئولو الزمالك عدة شروط يجب توفرها فى المدير الفني الجديد، وجاء ضمن أبرز هذه الشروط أن يكون المدير الفنى الأجنبى الذى سيتولى المهمة له سابق خبرات فى أفريقيا، ويعلم جيدًا مستوى الكرة فى القارة، حتى يتم قطع مسافة كبيرة قد يحتاجها المدرب الجديد لفهم هذه الأمور، كما ترغب إدارة الزمالك فى التعاقد مع مدير فنى لا يتخطى عمره الـ60 عامًا.

وما زالت إدارة القلعة البيضاء تناقش السير الذاتية المعروضة على المجلس لاختيار أفضلهم، خاصة أن مجلس الزمالك حدد مبلغا من 70 لـ 80 ألف دولار سقفا للتعاقد مع المدرب الجديد.

ويكثف مسئولو نادي الزمالك اجتماعاتهم، خلال الساعات المقبلة، لحسم ملف المدير الفني الذي سيقود القلعة البيضاء خلفا للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق الذي انتقل لقيادة الفتح السعودي.

إدارة الزمالك تناقش عدداً من السير الذاتية لمدربين أجانب لديهم خبرات التدريب في أفريقيا الفترة الماضية من أجل الاستقرار على المدرب الجديد، في ظل وجود عدد من المرشحين ولديهم سيرة ذاتية كبيرة الفترة الماضية.