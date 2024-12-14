شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفي لمدرب الزمالك للحديث عن مباراة المصري فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

يحضر أحمد مجدي، المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك ، بصحبة قائد الفريق، مؤتمرا صحفيا اليوم، السبت، للحديث عن مباراة المصري المقرر لها السادسة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية بحسب لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

كما يُعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة للاتفاق على ترتيبات اللقاء والزي الخاص بكل فريق.

ويقود مران الزمالك حالياً أحمد مجدي بشكل مؤقت بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز مؤخراً بشكل مُفاجئ لنادي الفتح السعودي .

وبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بالفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بالقاهرة 2-0، ثم التعادل خارج الديار مع أنيمبا النيجيري 2-2 ، فيما استهل المصري مشوار المجموعات بالفوز على أنيمبا النيجيري 2-0 بالسويس، ثم التعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1.

اعتلى الزمالك صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد أن فاز على بلاك بولز في الجولة الأولى وتعادل مع إنيمبا بالجولة الثانية، بينما حل المصري في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وفى المركز الثالث إنيمبا برصيد نقطة واحدة، وبلاك بولز في المركز الرابع بدون نقاط.