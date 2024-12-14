شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "موعد وقائمة وشورت الأهلى" أمام باتشوكا المكسيكى والان مع تفاصيل الخبر

الأهلي سيواجه باتشوكا المكسيكى فى السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل باستاد لوسيل.

تعديل في قائمة الاهلى

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، تعديلا على قائمة مباراة باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وضم كولر اللاعب سمير محمد إلى قائمة الأهلي، بدلا من المصاب في العضلة الأمامية محمد عبد الله.

وتنص لائحة كأس إنتركونتيننتال على أن أي فريق يحق له إجراء تعديل على قائمته قبل المباراة بيوم كامل "24 ساعة".

ضمت القائمة كلا من:



محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وسمير محمد.

تعديل في زي الأهلي

وعُقد صباح الجمعة في قطر الاجتماع الفني لـ مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي فى كأس التحدي ببطولة كأس العالم للقارات الإنتركونتيننتال، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ، وحضر الاجتماع ممثلاً عن الأهلي كل من: المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق المكلف بمهام نائب رئيس النادي، والمنسق العام للبعثة في قطر، وسمير عدلي المدير الإداري، ومحمد أسامة إداري الفريق، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وأشرف أيمن ممثلاً عن إدارة الإعلام، وأحمد الطوخي ممثلاً عن إدارة التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.

وخلال الاجتماع، تمت مراجعة كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمباراة، والزي الخاص بالفريقين، حيث يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري، فيما يلعب فريق باتشوكا بالزي الأبيض الكامل، والحارس بالطقم البنفسجي.

موعد المباراة السابعة بتوقيت القاهرة.. الثامنة بتوقيت قطر

حالة من الجدل بشأن الموعد الرسمي لانطلاق اللقاء الصعب والمرتقب الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة وجماهير الأهلي ضد فريق باتشوكا في كأس التحدي.

ينطلق اللقاء الصعب والمرتقب بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي في تمام الساعة السابعة مساء السبت بتوقيت القاهرة وهى الثامنة بتوقيت قطر.