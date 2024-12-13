شقيق ياسمين عبد العزيز ينشر صوراً لها ويعلق: ده مكانك الحقيقي

وائل عبد العزيز يوجه رسالة لشقيقته ياسمين

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انتعاشة فنية لـ ياسمين عبد العزيز

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2024 10:19 مساءً - عبّر الفنانشقيق النجمة، عن فرحته وفخره بنجاح شقيقته والانتعاشة الفنية التي تعيشها في الفترة الأخيرة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".وجهرسالة إلى شقيقتهمعبرًا عن فرحته بنجاحاته الأخيرة، وذلك من خلال نشر صور لها عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلق عليها قائلًا : " هو ده مكانك الحقيقي ..مسلسل ونقابل حبيب 2025.. اعلان و اكبر نسبه مشاهده لمنتج مصري ..فيلم زوجه راجل مش مهم 2025.. مشاء الله ومن نجاح لنجاح يارب".تشارك الفنانةبعد غياب 6 سنوات عن السينما رسمياً بفيلم "زوجة رجل مش مهم"، وذلك بعد عدد من المحاولات لعودتها على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعاقدت منذ أشهر على بطولة فيلم جديد تأليف خالد جلال وإنتاج أحمد السبكي وكان من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة ولكن تأخير خطوات التنفيذ جعلها تدخل فيلمها مع أكرم حسني أولاً.يشارك في بطولة الفيلم مع، الفنانوتأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وقد احتفلت ياسمين عبد العزيز بأول يوم تصوير الفيلم بحضور صناعه ونشرت صور تقطيع التورته عبر حسابها بموقع انستغرام.وفي سياق آخر تواصل ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" المنتظر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وبأتي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو محمود ياسين، منة عرفة، حنان سليمان، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، وعدد آخر من الفنانين.يمكنكم متابعة مسلسلات جديدة انطلق تصويرها هذا الأسبوع للعرض في رمضان 2025لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».