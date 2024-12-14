بطولة فرنسا: المغربي أبوخلال يعيد تولوز الى سكة الانتصارات

الرياص - اسماء السيد - باريس : أعاد المهاجم الدولي المغربي زكرياء أبوخلال فريقه تولوز الى سكة الانتصارات بتسجيله هدف الفوز على ضيفه سانت اتيان 2 1 الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وكان سانت إتيان البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه البلجيكي لوكاس ستاسين في الدقيقة 53، لكن تولوز قلب الطاولة بهدفين عبر الغابوني بابيكا (55) وأبوخلال برأسية قوية من مسافة قريبة بين ساقي الحارس غوتييه لارسونور (85).

وهو الهدف الخامس لأبوخلال هذا الموسم.

وعوَّض تولوز خسارته امام موناكو 0 2 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه السادس هذا الموسم فارتقى الى المركز الثامن مؤقتا برصيد 21 نقطة، فيما مني سانت اتيان بخسارته الثالثة تواليا والرابعة في المباريات الخمس الاخيرة فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

وتستكمل المرحلة السبت بمباريات مرسيليا مع ليل، وأوكسير مع لنس، ورينس مع موناكو.