تفاصيل العرض الأول لمسلسل Squid Game في لوس أنجلوس

تنظيم مسابقات للحضور على طريقة "لعبة الحبار"

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أبطال وصُناع "Squid Game" يشكرون الحضور ويتمنون نجاح الموسم الثاني

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:49 مساءً - أقامت منصة "Netflix" العالمية حفلًا للعرض الأول من الموسم الثاني من المسلسل الكوري الشهيرفي لوس نجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.وقد تم تنظيم الحدث في الملعب الرياضي بكلية لوس أنجلوس سيتي والذي شهد إعادة إنشاء للألعاب الخاصة بالمسلسل، مع عروض للضوء بألوان الأحمر، الأخضر مع دمية عملاقة، وأتاح المكان الفرص للمُعجبين ومُحبي المسلسل لالتقاط الصور، كما تواجد عدد لا حصر له من الحراس المُرتدين للزي الشهير لأبطال المسلسل باللون الوردي وهم يتجولون حول المكان.فيما شهدت الإحتفالية مسابقة ركض للحضور والجمهور الذين ارتدوا ملابس التدريب باللون الأخضر - مثل أحداث المسلسل ويركضون لمسافة 5 كيلومترات تقريبًا، للفوز بتذاكر لحضور العرض الأول للمسلسل.وجاء من ضمن الحضور المُخرج والمؤلف الكوري دونج هيوك هوانج وهو مؤلف ومُخرج مسلسل "لعبة الحبار" بأنه لا يُصدق أنه يعيش تلك اللحظة ويرى كل هؤلاء الحضور ويرتدون الملابس التنكرية الخاصة بالمسلسل، وأضاف دونج هيوك: "شكرًا لكم على حضوركم الحدث والاحتفال بالموسم الثاني من "Squid Game" أنتم أفضل هدية بالنسبة لي".فيما قال بطل المسلسل النجم الكوري لي جونغ جاي: "نحن متحمسون لأن تشاهدوا جميعًا الموسم الثاني، ونأمل أن يتمكن الكثير منكم من رؤيته الليلة نحن متحمسون لأن تلتقوا بلاعبين جدد، بعضهم هنا معنا الليلة لا نستطيع الانتظار لسماع آرائكم. حظًا سعيدًا، من لاعب إلى آخر".يُذكر أن مع نهاية نوفمبر الماضي كان قد تم طرح إعلان ترويجي للجزء الثاني من مسلسل ""، والذي ظهرت من خلاله صراعات جديدة خلال أحداث الجزء الثاني من المُسلسل، والتي يعيشها اللاعب رقم 456، والذي يُجسّد شخصيته الفنان لي جونغ جاي.وقد ظهر خلال "البرومو" الخاص بالجزء الثاني من المسلسل، لاعبون جدد ينضمون للمُنافسة، ومحاولة اللاعب 456 في قيادة المشاركين خلال إحدى جولات اللعبة، وسط حالة من الغموض والترقُّب.ويأتي الجزء الثاني من مسلسل "" استكمالاً لأحداث الجزء الأول، والذي حقق نجاحاً كبيراً حول العالم؛ حيث يشهد الجزء الجديد عودة سيونغ جي هون إلى لعبة النجاة، والتي كان قد فاز بها سابقاً.ويُشارك بالجزء الجديد من المسلسل مجموعة جديدة من المتسابقين، في محاولة منهم للفوز بجائزة مالية تُقدّر بـ45.6 مليار وون (عملة دولة كوريا الجنوبية)، فيما يشهد الجزء الجديد من المسلسل انضمام ممثلين جُدد، ومن أبرزهم: ييم سي وان، كانغ ها نول، لي دايفيد، وتشوي سيونغ هيون وغيرهم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».