شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان ينافس محمد عبد المنعم على رئاسة اتحاد الخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعقد اليوم السبت بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات الأولمبية باستاد القاهرة الجمعية العمومية للاتحاد المصري للخماسي الحديث لاختيار مجلس إدارة جديد للفترة من عام 2024 حتى 2028.

تقدم على منصب الرئاسة: المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الحالي، والدكتور محمد عبد المنعم.

وعلى منصب نائب الرئيس: اللواء حازم الدمهوجي، وسامح عبد المحسن.

وتقدم على منصب أمين الصندوق: الدكتور شادي عبد العزيز، وإيهاب أبو العلا.

بينما تقدم على منصب العضوية 10 مرشحين، بالإضافة إلى 3 مرشحين تحت السن وهم: عوض سامي، العميد سامر أنيس نجيب، المهندس عمرو شمس الدين، أنس عبد السلام، وائل سليمان، منى شفيق، الأستاذة سمر سيد، المهندس شادي حفني، أحمد بشير، نسمة طلال.

وترشح تحت السن كل من: نادين يحيى، مصطفى راشد، علي زين العابدين.

ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث من 9 مرشحين رئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق، وخمس أعضاء وعضو تحت السن على أن يتواجد سيدة واحدة على الأقل في المجلس المنتخب (مقعد للمرأة).

وقد دعا الاتحاد المصري للخماسي الحديث لاجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2023-2024 وذلك اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر الساعة التاسعة صباحًا والذي يتضمن جدول أعماله انتخاب مجلس إدارة للدورة 2024 - 2028.

ووفق التصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية، تضم الجمعية العمومية لاتحاد الخماسي الحديث 9 هيئات رياضية لها حق التصويت في الانتخابات.