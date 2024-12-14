شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع محمد شريف وأكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر مسئول بنادي بيراميدز حقيقة الحصول على توقيع محمد شريف مهاجم الخليج السعودي وأكرم توفيق لاعب الأهلي، من أجل ضمهما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحاته: "كل ما يشاع عن تعاقد أو عروض تخص محمد شريف وأكرم توفيق مجرد شغل وكلاء لاستغلال اسم بيراميدز.. وبيراميدز يقدر كلا اللاعبين، لكن لم يحدث في الفترة الأخيرة أي تفاوض أو تعاقد أو عروض من النادي تخص كلا النجمين الكبيرين".

واختتم فريق نادي بيراميدز، تدريباته في تونس استعدادا لمواجهة نظيره نادي الترجي في إطار لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجرى المران على استاد رادس الرئيسي في العاصمة تونس، واستمر لمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، واطمأن المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش على جاهزية جميع اللاعبين لخوض اللقاء الهام.

وقبيل انطلاق المران عقد ممدوح عيد جلسة تحفيزية مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط والابتعاد بصدارة المجموعة، بينما أكد هاني سعيد، أن بيراميدز فريق كبير ولا يخشى أي منافس ولا بد من إثبات ذلك بكل وضوح في أرض الملعب غدا.

وسمح نادي بيراميدز لوسائل الإعلام التونسية بالحضور لمدة 15 دقيقة طبقا لتعليمات الكاف، واكتفى الثنائي محمد رضا بوبو وبلاتي توريه بأداء تدريبات تأهيلية من الإصابة في ظل غيابهما عن اللقاء.