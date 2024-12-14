شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم السبت فى كأس إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمباراة مهمة اليوم السبت أمام باتشوكا المكسيكى في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال من أجل حلم الصعود لنهائي البطولة ومواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في المباراة النهائية بالعاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا فى كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال

الأهلي سيواجه باتشوكا المكسيكى فى السابعة مساء اليوم السبت على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، على أن يصعد الفائز إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التى تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد لوسيل.

ورصد مسئولو النادى الأهلى مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم للتأهل لنهائى إنتركونتيننتال ومواجهة ريال مدريد الإسباني لتسجيل إنجاز تاريخى للقلعة الحمراء.

وعكف جهاز الكرة بالأهلى على إعداد لائحة بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، خاصة أنها المشاركة الأولى للمارد الأحمر فيها.

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "أفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده فى المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكى فى كأس إنتركونتيننتال 2024

أعلنت شبكة بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، المُقرر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة، خلال شهر ديسمبر الجاري، وبذلك سوف تنقل على الهواء مباشرة مباراة الاهلى وباتشوكا المكسيكى الليلة.

وأوضحت شبكة بي إن سبورتس أنها نجحت فى الحصول على حقوق بث المباريات الثلاث لكأس إنتركونتيننتال في قطر عبر قنواتها على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها استوديو تحليلي للمباريات بحضور كوكبة من نجوم الكرة.