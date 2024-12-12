درة تشيد بتطور مهرجان البحر الأحمر السينمائي وتتمنى لقاء هؤلاء النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - خطفت الفنانة درة الأنظار فور تواجدها على ريد كاربت حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقام حالياً في مدينة جدة التاريخية.

درة تكشف عن حبها بالتواجد في السعودية

أجرت درة عدد من اللقاءات على هامش فعاليات حفل الختام، وأكدت على سعادتها الكبيرة بالتواجد داخل المملكة العربية السعودية لحضور الفاعليات الفنية المختلفة على رأسها، وأكدت أنه في الدورات الأولى كان مهرجان جديد، لكل الآن أصبح له هوية وتقاليد خاصة، وعلى الرغم من مرور دورات قليلة على المهرجان لكنه أصبح واحداً من أهم وأبرز المهرجانات العربية المنفتحه على العالم.

كشفت درة أنها شاركت أيضاً في موسم الرياض بعروض مسرحية، وأكدت أنها قامت بزيارات خاصة للسعودية عدة مرات لأداء فريضة العمرة، وعبرت عن حبها لزيارة السعودية وجميع البلدان العربية التي تشعر فيها أن في بلادها وبين أهلها.

درة تألقت في حفل الختام بإطلالة مميزة من توقيع مصمم الأزياء العالمي جورج حبيقة، وأكدت على حماسها لرؤية عدد من النجوم الأجانب أبرزهم جوني ديب، ومونيكا بيلوتشي التي تعتبر أيقونة للجمال.

أبرز حضور حفل الختام

الجدير بالذكر أن حفل ختامشهد حضور كبير لنجوم الفن لعل أبرزهم الفنان غسان مسعود، الفنانة صبا مبارك، المخرج العالمي سبايك لي، الفنانة التركية توبا بويوكستون، المخرج أبو بكر شوقي، الفنان جورج خباز، الفنانة ماجي بو غضن، الفنان معتصم النهار، الفنانة درة، الفنان والمؤلف راشد حمان، الفنانة فاليري أبو شقرة، الفنانة ماريا بحراوي، الفنان عبد الله السدحان، المخرج عبد العزيز المزيني.

كما يحضر حفل الختام أيضاً الفنان أمير كرارة، الفنانة شيماء سيف، الفنانة شيرين رضا، الفنانة جميلة عوض، الفنانة ناهد السباعي، الفنان أحمد داش، الفنانة مي عمر، المخرج محمد سامي، الفنان سيد رجب، الفنان خالد أنور، الفنان أحمد حاتم، الفنانة ريم سامي، الفنانة مريم الخشت، الفنانة سمية الألفي، الفنان أحمد مجدي، فيصل الدوخي، الفنان عصام عمر، المخرجة والمنتجة هند الفهد، وغيرهم من الفنانين وصناع الأفلام.

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