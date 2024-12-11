“أنا ما تغيّرتش”.. كريس موسى يقدم أولى أغنياته المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر الفنان كريس موسى أغنيته الجديدة بعنوان “أنا ما تغيّرتش”، التي تُعد أول تجربة له في أداء اللون الغنائي المصري. الأغنية حققت تفاعلًا كبيرًا منذ إطلاقها، وهي من كلمات محمود سليم، ألحان محمود حسن، وتوزيع يوسف حسين، في تعاون فني مميز أضاف لمسة خاصة لهذا العمل.

وقد صُوّرت الأغنية بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج مارك راهي، وتم نشرها على القناة الرسمية لكريس على يوتيوب. الفيديو كليب حقق أكثر من 210 ألف مشاهدة خلال خمسة أيام فقط، ما يعكس الإعجاب الكبير من قبل الجمهور.

بهذا الإصدار، يخوض كريس موسى أولى تجاربه الغنائية في مصر، ويثبت مرة أخرى قدرته على تقديم أعمال مميزة تجمع بين الجودة والإبداع الفني.