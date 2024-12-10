صناع فيلمَيْ بين وبين ولمسة مألوفة يحضرون عرضيهما بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 11:59 مساءً - أقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي - المقام حاليًا حتى 14 ديسمبر الجاري بمدينة جدة التراثية-، عروضاً خاصة من عروض السجادة الحمراء، لثلاثة أفلام هي: الجزائري "بين وبين"، والأمريكي "لمسة مألوفة"، والمكسيكي "حالة من الصمت"، حيث حضر من صناع فيلم "بين وبين" المخرج محمد الأخضر تاتي والممثلون سليم كشيوش وسليمان دازي وهناء منصور.



فريق الفيديو

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: محمد المعصراوي



وتواجد من صناع الفيلم الأمريكي "لمسة مألوفة"، المخرجة الأمريكية سارة فريدلاند الفائزة بجائزة أفضل مخرجة في دورة هذا العام من مهرجان فينيسيا السينمائي عن الفيلم ذاته، كما تواجد على السجادة الحمراء فريق عمل الفيلم السعودي الوثائقي "مركب فرسان: 128 كيلو عن بر الأمان" يتقدمهم المخرج موفق علي العبيد والممثلون عبد العزيز الماضي ومحمد العكاسي وعلي السحيباني.

يمكنكِ قراءة.. بينهم يسرا وماجد المصري.. نجوم الفن يكشفون عن رأيهم في المخرج محمد سامي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الفيلم الجزائري "بين وبين" تدور أحداث الفيلم في الصحراء الصخرية على الحدود الجزائرية، حيث يكافح "فتحي" ورفاقه من القرويين لكسب لقمة العيش، من خلال تهريب البضائع -معظمها من المواد البترولية- إلى تونس، حيث يعملون ليلاً، ويدفعون أموالاً لزعماء الجريمة المحليين، ويظهر سعد ، صانع الأفلام، الّذي يحاول جمع الأموال لإنهاء فيلمه، عمل لمدّة عام مع "فتحي".

سعد يعيش في سقيفة عائلته، محاطاً بأسرة محبة بالرغم من عملهم المليء بالمخاطر، في الوقت نفسه، من الواضح أنه غريب: يرتدي ملابس أنيقة، وهو مستعد للرد على أي شخص، بما في ذلك الإمام، الفيلم قوي ومليء بالتحديات، ولكنه أيضاً ذو جوّ مفعم بالأحاسيس، يستمرّ توتره بفضل مؤثرات صوتيّة متقلّبة، يتعمّق هذا الفيلم الرائع في تعقيدات الأسرة، والصداقة، والبقاء اليومي. الفيلم الأمريكي "لمسة مألوفة" يعرض الفيلم تجربة الخرف من وجهة نظر "شالفانت" امرأة مسنة، يصطحبها ابنها، في موعد كما تظن، إلى دار الرعاية التي تعتقد أنها حانة فندق، وكطاهية محترفة سابقاً، تتولى "شالفانت" مهام المطبخ طيلة صباح واحد، ثم تهرب لتذهب إلى كشك الخضار، في محاولة للتمسك ببعض جوانب الواقع الذي لا تزال قادرة على إدراكه، اِنتصارها هو في العثور على الحياة التي تستحق عيشها حيث هي، وكما هي، إنه احتفال بالعقل البشري بكل تعقيداته.



اقرئي أيضاً.. تصاميم عربية تألقت على سجادة مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 الفيلم المكسيكي "حالة من الصمت" يتحدث الفيلم عن أربعة صحفيين مكسيكيين، وهم يخاطرون بحياتهم لتغطية "سياسات المواد المحظورة" العنيفة في بلادهم، بعمق عن تجاربهم، وعن المخاطر التي يواجهونها، وعن الأهمية المطلقة للصحافة المستقلة، لقد كانت المكسيك في الخطوط الأمامية للقضاء على هذه الظاهرة لمدة عقدين من الزمن، حيث تختلط الخطوط بين القانون والجريمة؛ إذ أدت التّهديدات المستمرة ضد الصحفيين إلى خلق مناطق صمت خطيرة بشكل فعال.

يسعى "يسوع مدينا"، و"خوان دي ديوس"، و"غارسيا دافيش"، و"ماريا دي خيسوس بيترز"، و"مارش فيسكارا" إلى كسر هذا الصمت، من خلال الإبلاغ عن الفساد المحلي، وعن سرقة المياه من المزارعين من قبل أمراء المواد المخدرة، وعن الاشتباكات المرتبطة بالعصابات، يصف "مدينا" وظيفته على أنّها بمثابة "مكبّر صوت" للأشخاص العاديّين الذين، بدون صحافة حرة ومكرّسة، لا صوت لهم.



يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة، عروس البحر الأحمر؛ حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوّعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.



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