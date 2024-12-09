ضمن مسلسلات البحر الأحمر: السعودية وخمس دول تشارك في إنتاج العوالم المفقودة مع بيتاني هيوز.. الأنباط

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 11:59 مساءً - تحت القِسم السينمائي "مسلسلات البحر الأحمر"، أنتقى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنسخته الرابعة نخبة من أفضل المسلسلات التلفزيونية الجديدة والمبتكرة فنّيًا تحت تصنيفات الرعب والدراما والأعمال الوثائقية، بما فيه جديد المسلسلات التركية الممتعة والكورية المرعبة، بالإضافة للنسخة الفرنسية من فيلم زورو Zorro، وكذلك دراما تاريخية مميزة عن الحضارة النبطية شاركت المملكة العربية السعودية في إنتاجها، نتعرف على تفاصيلها في التالي.

العوالم المفقودة مع بيتاني هيوز: الأنباط

هو فيلم وثائقي بإنتاج مشترك من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وعُمان وإيطاليا واليونان والأردن، من خلال: شولا سوبرامانيام. وهو من كتابة وبطولة: بيتاني هيوز.

تروي قصته أنه بعد دراسة العالم الكلاسيكيّ لمدّة ثلاثين عامًا، صادفت المؤرّخة والإعلاميّة الإنجليزيّة "بيتاني هيوز"، مرارًا وتكرارًا، إشارات للأراضي الغامضة للأنباط.

كانت البتراء الشّهيرة عالميًّا عاصمة الأنباط، ولكنّ الكثيرين من الزّوّار يجهلون أنّها كانت مجرّد مدينة واحدة في إمبراطوريّة تجاريّة شاسعة. الآن، تشرع "بيتاني" في مهمّة لاكتشاف عالمهم، والإجابة عن السّؤال: من هم الأنباط؟ تأخذها رحلتها إلى العلا في المملكة العربيّة السّعوديّة، المعروفة بمقابرها الضّخمة، وتشكيلاتها الصّخريّة الرّائعة؛ كما تتّبع شبكة التّجارة العالميّة للأنباط عبر الأردن، واليونان، وعمّان. ومع الوصول الحصريّ إلى أحدث الأبحاث الأثريّة المذهلة، وإلى شبكة من المتخصّصين المشهورين، الّذين يرفعون النّقاب عن اكتشافات جديدة، تكشف "بيتاني" عن قصّة الأنباط المثيرة.

يمكنك قراءة: خمسة أفلام سعودية مميزة ضمن.. رؤى البحر الأحمر



الفيلم من إخراج جيم غريير وهو مخرج مسلسلات تلفزيونيّة، ورئيس إنتاج، متخصّص في الأفلام الوثائقيّة، والدّراما الوثائقيّة، والدّراما الواقعيّة. يتركّز اهتمامه وخبرته على الأفلام الّتي تتناول قضايا الماضي، بدءًا من العالم القديم وصولًا إلى التّاريخ الحديث.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».