نادر الأتات يعد الجمهور بـ”شي قوي”.. فيديو يثير الحماس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم اللبناني نادر الأتات متابعيه عبر إنستغرام مقطع فيديو من داخل الاستوديو برفقة الموزع الموسيقي عمر صباغ، حيث ظهر في الفيديو وهو يستمع إلى قطعة موسيقية جديدة وقال: “كأنه شي قوي اسمعناه هلق”، ليترك تعليقًا على الفيديو قائلاً: “شي قوي”. هذا الفيديو أثار تفاعل جمهور الأتات الذي ينتظر دائمًا كل جديد من هذا الفنان الذي لا يتوقف عن تقديم أرقى الأعمال.

في سياق آخر، يواصل نادر الأتات تحقيق النجاح على الصعيد الفني بعد إطلاقه لأغنيته الوطنية “أنا لبناني” قبل أسبوعين، والتي أصبحت رمزًا للوحدة والصمود في لبنان. الأغنية، التي رافقت اللبنانيين في أوقاتهم الصعبة، تحولت إلى أكثر من مجرد عمل فني، لتصبح صوتًا يعبر عن آلام وأمال الشعب اللبناني.

وقد حققت الأغنية نجاحًا هائلًا على منصات الاستماع المختلفة، حيث تخطى كليبها المصور المليون مشاهدة على قناة نادر الأتات على يوتيوب. الأغنية، فيديو كليب الأغنية، حمل توقيع المخرج سام كيّال، واستعرض مشاهد خلابة من لبنان التي أضافت بعدًا بصريًا مؤثرًا، مما جعلها تلامس مشاعر اللبنانيين في كل مكان.

ومنذ إطلاق “أنا لبناني”، ترددت كلماتها في الساحات والشوارع، وارتبطت بذكريات الشعب اللبناني، خصوصًا مع نهاية الحرب الأخيرة. الأغنية لم تكن مجرد عمل موسيقي، بل هي رسالة وطنية حملت في طياتها القهر والأمل معًا، لتصبح نشيدًا للأمل والانتصار في أوقات الشدة.