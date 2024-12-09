الخليج 365 يلتقي النجوم الشباب على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي فماذا قالوا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:27 مساءً - التقت كاميرا "الخليج 365" بعدد من النجوم وصناع السينما الشباب، خلال استضافة مجلة screen international لهم بالتعاون مع فيلم العلا ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أن هؤلاء الشباب سيكون واجهة المستقبل السينمائي في الشرق الأوسط.



فريق الفيديو

إعداد الفيديو: سهى الوعل

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: مي علي

ماريا بحراوي: أريد تقديم كافة الأدوار

الفنانة السعودية الشابة ماريا بحراوي أكدت خلال لقاءها مع "الخليج 365" على عشقها للمسرح وتعتبره مختلف عن السينما، ونفس الأمر بالنسبة للدراما مشيرة إلى أنها تريد تقديم أعمال وأدوار متنوعة أخرى مثل الكوميدي والأكشن وكل الألوان".

المخرج والمنتج الشاب محسن خليفي أيضاً أكد أنه يعمل على فيلمين هما محاولات طموحه منه ومن القائمين عليهما بتقديمها من منطقة شبه منسية في الاعلام العالمي وفى صناعة السينما، لافتاً أن الفيلم الأول بدايته من منطقة لا يوجد فيها أى بنية سينمائية تحتية.

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وتحدثت المخرجة زين دريعي في لقائها مع الخليج 365 عن طموحاتها وهى في بداية مشوارها السينمائي وقالت: "أطمح أن الناس تعرف شغلي وتحضر أفلامي، مثل أي مخرج بالعالم يتمنى أن أفلامه تعرض لأكبر جمهور موجود بالعالم

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي كان قد عقد شراكة مع "فيلم العلا" كراعٍ رسمي للسنة الرابعة على التوالي، حيث ترعى بموجب هذه الشراكة جائزتين الأولى "جائزة فيلم العُلا من اختيار الجمهور" بالإضافة إلى "جائزة فيلم العُلا لأفضل فيلم سعودي" بهدف الاحتفاء بالمواهب السينمائية وتكريم مسيرتهم الفنية.

الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام فى الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر الجاري، وتأتي تحت شعار "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

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ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الرابعة، 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرض عالمي أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.

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