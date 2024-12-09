ديبيكا بادكون تفاجئ الجمهور في بنغالورو وتخطف الأضواء بعفويتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة ديبيكا بادكون الجمهور بحضور حفل النجم Diljit Dosanjh في بنغالورو، في أول ظهور علني لها بعد استقبال ابنتها Dua في أيلول (سبتمبر) الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو عفوية لديبيكا بادكون، واختارت لهذا اليوم إطلالة كاجوال شبابية تخفي شكل جسمها، عبارة عن “سويتشرت” بيضاء مع بنطال من الدنيم بتصميم واسع، وانتعلت حذاء رياضياً يتلاءم مع ملابسها. ولم تتكلّف إضافة مجوهرات أو إكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية، تركت بادكون شعرها الطويل ينسدل على ظهرها بتصفيفة ناعمة، وطبّقت مكياجاً خفيفاً بألوان طبيعية تبرز جمالها الآسر.

وظهرت الممثلة الهندية في إحدى المقاطع المصوّرة وهي تُعلِّم ديلجيت جملة باللغة الكانادية، كما رقصت ديبيكا على أنغام أغنية “لوفر” على المسرح، وطلبت من ديلجيت تكرار العبارة “نانّو نِنّا بريتي سوتيني” والتي تعني “أنا أحبك” بالإنكليزية، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأثنوا على عفوية النجمة الهندية التي خلقت أجواء مليئة بالطاقة والمرح.

وخلال الحفل، أشاد ديلجيت بالنجمة ديبيكا بادكون قائلاً: “لقد قدّمت أعمالاً مذهلة. رأيناها على الشاشة الكبيرة، ولم أتخيّل يوماً أن أراها عن قرب. إنها رائعة وصنعت مكانتها في بوليوود بفضل مجهودها. يجب أن نفتخر بك، ونحن كذلك بالفعل. كل الحب والشكر لحضورك حفلنا يا سيدتي”.