شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء الأكثر خطورة.. الجفاف والرياح يهددان بزيادة حرائق لوس أنجلوس والان نبدء بالتفاصيل

24 حالة وفاة

الدمام - شريف احمد - حذرت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس من الظروف الجوية الخطيرة التي يمكن أن تشعل الحرائق مجددًا في المدينة المطلة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية.وقال رئيس إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس أنتوني مارون: "ظروف الجفاف والرياح السريعة تشكل خطرًا بالغًا، وتنذر بنشوب حرائق في منطقة لوس أنجلوس الكبرى".وأوضحت رئيس إطفاء لوس أنجليس كريستين كراولي، أن الخطر لم يجر تفاديه بعد، مضيفة أن "الرؤية ليست واضحة، وينبغي ألا نتخلى عن حذرنا".وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية رياحًا أشد مرة أخرى يومي الاثنين والثلاثاء، وحذرت من خطر حرائق "شديدة".وقالت: "إن الرياح يمكن أن تتسبب في انتشار الحرائق بشكل مدمر".

ارتفع عدد الضحايا إلى 24 شخصًا من جراء الحرائق المستعرة التي اجتاحت مناطق واسعة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.



في حين لا يزال 16 شخصًا في عداد المفقودين، مع توقعات بارتفاع هذا العدد، وفقًا للسلطات.

حرائق ولاية كاليفورنيا

أتت الحرائق على أكثر من 62 ميلًا مربعًا، أي ما يعادل مساحة أكبر من مدينة سان فرانسيسكو، فيما احتوي حريق باليسايدز بنسبة 11% فقط، بينما وصل احتواء حريق إيتون إلى 27%.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرات من "أعلام حمراء" بسبب الظروف الخطرة المتوقعة حتى يوم الأربعاء.



الثلاثاء اليوم الأكثر خطورة

وتصل سرعة الرياح إلى 50 ميلًا في الساعة، مع هبات تصل إلى 70 ميلًا في الساعة في المناطق الجبلية، ما يجعل الثلاثاء اليوم الأكثر خطورة.

وقال رئيس إدارة إطفاء مقاطعة لوس أنجلوس أنتوني ماروني، إنهم لم يرفضوا أي عرض للمساعدة.

وذلك في الوقت الذي استجابت فيه فرق الإطفاء من مختلف أنحاء الولاية وخارجها لدعم جهود السيطرة على الحرائق، وشاركت وحدات الحرس الوطني إلى جانب فرق الإطفاء المحلية.