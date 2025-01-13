“من الآخر”.. رولان مهنا يكشف عن موعد إصدار أغنيته الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان رولان مهنا عن موعد إصدار أغنيته الجديدة “من الآخر” التي ستطرح في 16 يناير 2025، بعد تصويت أجراه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي حول النمط الذي يفضله الجمهور في أغنيته المقبلة.

واستقر رأي الجمهور على اللون الرومانسي، ليعتمد مهنا هذا التوجه في أغنيته الجديدة.

وشارك رولان مع متابعيه مقطع فيديو من داخل الاستوديو، كشف فيه عن جزء قصير من الأغنية، ما زاد من ترقب محبيه لسماع العمل كاملًا.

إلى جانب ذلك، نشر بوستر الأغنية عبر حساباته، الأمر الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهوره، حيث أعرب الكثيرون عن حماسهم لهذا الإصدار المنتظر.

تجدر الإشارة إلى أن رولان مهنا يواصل تعزيز حضوره الفني من خلال تقديم أعمال تلامس ذوق الجمهور وتواكب اهتماماتهم.