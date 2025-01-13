زيارة مفاجئة من الـFBI لمنزل بن أفليك في لوس أنجليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقى الممثل بن أفليك زيارة مفاجئة إلى منزله في حي برينتوود بلوس أنجليس، يوم الأحد، من قبل عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي ونواب من إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجليس.

وشوهد العملاء ينتظرون خارج بوابة منزله لعدة دقائق قبل أن يغادروا، ومن غير الواضح ما إذا كان أفليك في المنزل عندما حدثت الزيارة.

ويبدو أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ونواب المأمور قد استخدموا صندوق النداء المجاور لبوابة مدخل منزل أفليك، لكن البوابة لم تُفتح أبداً.

وظهر أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وهو يرتدي قميصاً قصير الأكمام يحمل شعار المكتب على ظهره، بينما ارتدى شخص آخر درعاً واقية يحمل نفس الشعار على ظهره.

وقد نجا منزل أفليك الذي تبلغ تكلفته 20.5 مليون دولار حتى الآن من حرائق لوس أنجليس دون أن يصاب بأذى، على الرغم من أن عقاره في برينتوود يقع على حدود منطقة باسيفيك باليساديس التي دمرتها النيران.

وكان أفليك هرع إلى منزل زوجته السابقة الأولى، جينيفر غارنر، أم أطفاله الثلاثة، بعد إخلائه منزله في منطقة باسيفيك باليساديس وسط حرائق الغابات المدمّرة في لوس أنجليس.