دينا الشربيني ترد على الانتقادات وتواصل نجاحاتها الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفةً على برنامج “الكالوس” المذاع عبر “يوتيوب”، كشفت الفنانة دينا الشربيني عن موقفها من الانتقادات التي تعرّضت لها في فترة ما، مؤكدةً أنها تأثرت بهجوم الجمهور المفاجئ عليها، ومشيرةً الى أنها لم تعُد تكترث للانتقادات.

وقالت دينا: “تأثرت في فترة كانت الناس بتهاجمني شوية، ومعرفش ليه فجأة، بالرغم إني مش شخصية مؤذية وعمري في حياتي ما بكون عايزة أضايق حد، وربنا الحمد لله كان معايا وظهر الحقيقة”.

وعن مسرحيتها الجديدة “حاورينى يا كيكي” التي تُعرض حالياً في “موسم الرياض”، قالت دينا: “سعيدة للغاية بوقوفي على خشبة مسرح الرياض، ووجودي ضمن مسرحيات الموسم هذا العام”، مؤكدةً أن هذا العمل المسرحي أضاف الى رصيدها الفني.

يُذكر أن دينا الشربيني تواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسلها الجديد “كامل العدد 3″، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وهو مكوّن من 15 حلقة، ويضم نخبة من النجوم، بينهم: شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، إنجي المقدم، مريم الخشت، أحمد كمال، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، أحمد عبد الوهاب، بدرة، ميران عبد الوارث، جيسيكا حسام الدين، حمزة دياب، لينا صوفيا، مالك عماد، وغيرهم من الشباب، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

كما تنتظر الشربيني عرض فيلم “الهنا اللي أنا فيه”، والذي تشارك في بطولته مع الفنانين: كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم محمود الجندي…، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.