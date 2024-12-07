سعر مرتفع لحقيبة يد و حذاء سيبيل بو شعيا.. وأناقتها بالاسود تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا على متابعيها من خلال صورة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بلوك كاجوال أنيق، إرتدت فيه توب ضيق باللون الاسود مع جينز اسود واسع و سترة من الصوف كروب سوداء، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حمل سيبيل بيدها حقيبة من دار أزياء Goyard وصل سعرها إلى 1,382 دولار، و إنتعلت في قدميها حذاء من hermes وصل سعره إلة 800 دولار.

وكانت ردت سيبيل بو شعيا، على كل من تنمّر على صوتها خلال مشاركتها بالمسابقة الجمالية، اذ يتميّز صوتها بنبرته العريضة. وأشارت سيبيل إلى ان الكلام السلبي الذي قرأته لا يمثّل الحقيقة أبداً، فهي لطالما كانت تظن أن نبرة صوتها أمر يميزها وجزء من شخصيتها.

وأضافت أن ما قرأته على مواقع التواصل الاجتماعي جارح، لكن ما جعلها قوية هي ثقتها بنفسها التي تعمل عليها، فهي السلاح الوحيد والأساسي ضد التنمر.

