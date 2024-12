إيفا لونغوريا.. مسيرة إبداع في السينما ما بين التمثيل والإخراج

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 ديسمبر 2024 07:24 مساءً - تُعد الفنانة إيفا لونغوريا واحدة من أبرز نجمات السينما الأمريكية والعالمية، حيث شاركت ببطولة عدد من الأفلام السينمائية والتي لاقت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور، وقد تنوعت موهبة وإبداع إيفا لونغوريا ما بين التمثيل والإخراج لتؤكد على تميزها الفني والسينمائي.

البداية بإختيارها أجمل إمرأة في "كوربوس كريستي" ومنها إلى الدراما التلفزيونية

وُلدت الفنانة إيفا لونغوريا من أصول إسبانية بولاية تكساس الأمريكية، والتحقت بالدراسة حتى تخرجت في جامعة تكساس بعد حصولها على ليسانس في العلوم.

وفي عام 1998 تم إنتخابها أجمل امرأة في مدينة كوربوس كريستي بولاية تكساس، وبعد ذلك ذهبت إلى لوس أنجلوس وهناك جاءت بدايتها الفنية من خلال المُشاركة ببطولة عدد من المسلسلات تلفزيونية، إلا أن النجاح الحقيقي حققته عام 2004، من خلال تحقيقها شهرةً كبيرةً حينما جسدت شخصية "غابريال سوليس" ضمن أحداث المسلسل التلفزيوني "Desperate Housewives".

وفي عام 2005، شاركت إيفا لونغوريا ببطولة فيلم "Harsh Times" أمام كريستيان بيل، لتنطلق عقب ذلك بمسيرتها السينمائية والتي استمرت لما يُقارب الثلاثون عاماً قدمت من خلالها ما يتجاوز الثلاثين فيلماً سينمائياً ومن أبرزها "The Sentinel، Over Her Dead Body، Lower Learning، Any Day" والعديد من الأفلام الأخرى.

5 مسلسلات وفيلم سينمائي بتوقيع إيفا لانغوريا كـ مُخرجة

وفي عام 2013 اتخذت النجمةخطوةً جديدةً بمسيرتها الفنية وبشكلٍ خاص بمجال الإخراج، حيث أخرجت 4 حلقات بالمسلسل الأمريكي "Devious Maids" وعلى مدار 7 سنوات تستكمل تجاربها في عالم الإخراج وبشكلٍ خاص بالدراما التلفزيونية، حيث أخرجت 4 مسلسلات وهي "Telenovela، LA to Vegas Grand Hotel، The Expanding Universe of Ashley Garcia".

وفي عام 2023، جاءت التجربة الأولى للفنانة إيفا لونغوريا مع الإخراج السينمائي من خلال فيلم "Flamin' Hot" والذي شارك ببطولته دينيس هايسبيرت، جيسي جارسيا والعديد من الفنانين والنجوم.

