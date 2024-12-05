ميغان ماركل تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في حفل GAM GALA

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - ميغان ماركل، دوقة ساسكس، ونجمة هوليوود السابقة، مشهورة بتقديم الدعم المعنوي لكل من يحاوطها، تحديدًا لأصدقائها المقربين، ولا يتوقف الأمر على الاستماع إليهم، وتقديم النصائح، واستقبالهم في منزلها هي ودوق ساسكس فقط، بل تحرص دائمًا على مشاركتهم جميع المناسبات الخاصة، حتى لو كان حدث تحت الأضواء وعدسات الصحافة.

ميغان ماركل تدعم صديقها تايلر بيري

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في الرابع من ديسمبر، ظهرت دوقة ساسكس، البالغة من العمر 43 عامًا، في بيفرلي هيلز لحضور حفل تكريم صديقها الممثل الأمريكي تايلر بيري، الذي حصد جائزة Paley Honors المرموقة، وهي أعلى وسام تمنحه المنظمة. وارتدت ميغان فستانًا أسود طويلًا وحذاءً أسود ذا كعب عالٍ.

كانت ميغان مبتسمة وهي تسير على السجادة الحمراء، وعانقت بيري عندما التقيا، والتقطت الصور معه، كما تحدثت لاحقًا مع ضيوف آخرين، والتقطت صورًا شخصية مع الجمهور وهي في طريقها إلى طاولتها، حيث جلست مع بيري والممثلة الأمريكية كيري واشنطن.

وكان قد تم الكشف عن تكريم تايلر بيري، في يوليو الماضي، وأعلن حينها أن ميغان والأمير هاري سيكونان ضمن الحضور، ولكن لم يستطع دوق ساسكس الحضور، حيث كان في مدينة نيويورك، يحضر مؤتمر DealBook Summit لعام 2024 الذي نظمته صحيفة نيويورك تايمز.

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وانضم الأمير هاري، مساء أمس، إلى كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز ومؤسس DealBook أندرو روس سوركين، لإجراء محادثة واسعة النطاق.

وخلال المناقشة، تناول هاري الشائعات المستمرة حول علاقته مع ميغان، والتي غذتها عدم ظهورهما معاً بالفترة الأخيرة، ونفى كل ما يخص شائعات الانفصال.

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هاري وميغان يحتفلان بيوم ميلاد تايلر بيري

Meghan Markle and Prince Harry Party with Star-Studded Group Celebrating Tyler Perry's Birthday https://t.co/SRIiSuoeMI— People (@people) https://twitter.com/people/status/1836030365112160533?ref_src=twsrc%5Etfw

في 17 سبتمبر الماضي، شوهد الأمير هاري وميغان ماركل، وهما يغادران حفل يوم ميلاد تايلر بيري ال55، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي ذكرت أن موظفاً من شركة إضاءة تم تعيينه على ما يبدو للمساعدة في تزيين الحفلة، قال لهم إنه لاحظ "الكثير من الموسيقى والرقص والغناء" أثناء مغادرته.

كما قال إنه حضر الاحتفال أيضاً مجموعة من المشاهير، من بينهم الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، ومقدمة البرامج الإذاعية جايل كينج، والملحنة أليشيا كيز، والممثل آرون أوكونيل، والمخرج بريان روبينز وزوجته مصممة الأزياء تريسي روبينز.

YESTERDAY was Prince Harry’s 40th Birthday. But his empowering wife #MeghanMarkle wants the world to know she went to Tyler Perry’s 55th Birthday Party, Oprah, Gayle, Paramount CEO were all there, how much Tyler’s Mansion is worth, & that SHE was seen in $40k work of wears the... pic.twitter.com/4ZK0OVUNWh— (@RestingDollface) https://twitter.com/RestingDollface/status/1835777482202493373?ref_src=twsrc%5Etfw

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علاقة تايلر بيري بدوق ودوقة ساسكس

عام 2018، تحديداً قبيل زفاف، بدأت علاقة صداقة قوية بينهما وبين، الممثل الأمريكي الشهير، بعدما قدم مساعدته لميغان، وأخبرها أنه سيكون صديقاً داعماً ومستمعاً جيداً لها في حال احتاجت إليه، وذلك بسبب تقديره للمسؤولية والضغوط المتعلقة بشكل الحياة الجديد التي كانت مقبلة عليها، ومن حينها وأصبحت الصداقة بينهم مستمرة.

وفي عام 2020، عندما أطلعته ميغان على خبر إقامة عائلتها في فانكوفر بكندا وسط مستقبل غامض، بعدما أعلنت هي والأمير هاري قرارهما بالتخلي عن واجباتهما كأفراد من العائلة المالكة، عرض عليهما منزله في لوس أنجلوس كمكان للإقامة مع ابنهما الأمير آرتشي، إلى جانب حراسة أمنية أثناء انتقالهما من أدوارهما الملكية.

وعندما أسس هاري وميغان منزلهما في مونتيسيتو في وقت لاحق، أخبر مصدر لمجلة PEOPLE أنهما يقدران تعاطف بيري، وإنهما ممتنان لبيري على لطفه، ولديهما امتنان لا نهاية له لمساعدتهم خلال فترة معقدة، وأضافا: "في فترة كوفيد-19 وبينما كنا نتنحى عن واجباتنا الملكية، فقد وفر لهم ملاذاً آمناً".

Meghan Markle and Prince Harry Are Celebrating Their Daughter's Godfather Tyler Perry with Special Honor https://t.co/4xinzFWdwD— People (@people) https://twitter.com/people/status/1813646866828923194?ref_src=twsrc%5Etfw

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