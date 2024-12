ميغان ماركل تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في حفل GAM GALA

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - ميغان ماركل، دوقة ساسكس، ونجمة هوليوود السابقة، مشهورة بتقديم الدعم المعنوي لكل من يحاوطها، تحديدًا لأصدقائها المقربين، ولا يتوقف الأمر على الاستماع إليهم، وتقديم النصائح، واستقبالهم في منزلها هي ودوق ساسكس فقط، بل تحرص دائمًا على مشاركتهم جميع المناسبات الخاصة، حتى لو كان حدث تحت الأضواء وعدسات الصحافة.

في الرابع من ديسمبر، ظهرت دوقة ساسكس، البالغة من العمر 43 عامًا، في بيفرلي هيلز لحضور حفل تكريم صديقها الممثل الأمريكي تايلر بيري، الذي حصد جائزة Paley Honors المرموقة، وهي أعلى وسام تمنحه المنظمة. وارتدت ميغان فستانًا أسود طويلًا وحذاءً أسود ذا كعب عالٍ.

كانت ميغان مبتسمة وهي تسير على السجادة الحمراء، وعانقت بيري عندما التقيا، والتقطت الصور معه، كما تحدثت لاحقًا مع ضيوف آخرين، والتقطت صورًا شخصية مع الجمهور وهي في طريقها إلى طاولتها، حيث جلست مع بيري والممثلة الأمريكية كيري واشنطن.

وكان قد تم الكشف عن تكريم تايلر بيري، في يوليو الماضي، وأعلن حينها أن ميغان والأمير هاري سيكونان ضمن الحضور، ولكن لم يستطع دوق ساسكس الحضور، حيث كان في مدينة نيويورك، يحضر مؤتمر DealBook Summit لعام 2024 الذي نظمته صحيفة نيويورك تايمز.

وانضم الأمير هاري، مساء أمس، إلى كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز ومؤسس DealBook أندرو روس سوركين، لإجراء محادثة واسعة النطاق.

وخلال المناقشة، تناول هاري الشائعات المستمرة حول علاقته مع ميغان، والتي غذتها عدم ظهورهما معاً بالفترة الأخيرة، ونفى كل ما يخص شائعات الانفصال.

في 17 سبتمبر الماضي، شوهد الأمير هاري وميغان ماركل، وهما يغادران حفل يوم ميلاد تايلر بيري ال55، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التي ذكرت أن موظفاً من شركة إضاءة تم تعيينه على ما يبدو للمساعدة في تزيين الحفلة، قال لهم إنه لاحظ "الكثير من الموسيقى والرقص والغناء" أثناء مغادرته.

كما قال إنه حضر الاحتفال أيضاً مجموعة من المشاهير، من بينهم الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، ومقدمة البرامج الإذاعية جايل كينج، والملحنة أليشيا كيز، والممثل آرون أوكونيل، والمخرج بريان روبينز وزوجته مصممة الأزياء تريسي روبينز.

