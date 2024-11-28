إسلام جمال يواجه صراعات نفسية في مسلسل سحر أسود

طالب بكلية فنون جميلة

الحياة تنقلب رأسًا على عقب

أبطال مسلسل سحر إسود

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إسلام جمال وخيري سالم في "الوصفة السحرية"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 نوفمبر 2024 05:59 مساءً - يُقارب الفنان، على الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل، تمهيدًا لعرضه عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة القليلة المُقبلة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.وعلمت "الخليج 365"، أن إسلام جمال يظهر خلال أحداث مسلسل سحر إسود، في دور طالب بكلية فنون جميلة، يهوى عالم الفن والنحت، مما يلفت أنظار أساتذة التدريس داخل المعهد، وعلى رأسهم عميد المعهد، نظرًا لامتلاكه موهبة فريدة واستثنائية، ولديه لمسة خاصة في القطع الفنية التي يصنعها بيده.ويتلقى إسلام جمال، خلال الأحداث دعمًا كبيرًا من قبل عميد المعهد، الذي يُرشحه ضمن فريق عمل ضخم، لصناعة تمثيل ولوحات فنية في أحد الفنادق، ومنها إلى تنفيذ مشروع آخر لوزارة الثقافة، حيث يُثبت نجاحه في كل مرة، ولكن فجأة تنقلب حياته رأسًا على عقب، ويواجه العديد من الصراعات النفسية، مما يتعرض لإخفاقات وفشل، ويتحول من شخص نابغة ومبدع إلى آخر.مسلسل "سحر إسود" مكوّن من 10 حلقات تقريباً، وإخراج خيري سالم، وهو قائم على البطولة الشبابية، إذ يضم مجموعة كبيرة من الممثلين الشباب بجانب إسلام جمال، أبرزهم رحمة أحمد وحازم إيهاب، وكريم سامي مغاوري.يذكر أنّ إسلام جمال، عُرض له مسلسل "الوصفة السحرية" في شهر يونيو الماضي، على مدار 45 حلقة، وتدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف؛ لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.المسلسل يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».