شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز: أركز هذه الفترة على التمثيل لكنى لن أترك الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة الشابة سيلينا جوميز لجمهورها أنه على الرغم من مسيرتها المهنية المزدهرة هذه الفترة في التمثيل إلا أن تواجودها الغنائى لن يختفى.

ووفقا لموقع The Hollywood Reporter، تطرقت جوميز التي تركز حاليًا على التمثيل من خلال أعمال مثل Emilia Perez وOnly Murders In The Building، إلى مسيرتها الموسيقية.

وفي حديثها عما تأمل في تحقيقه على المستوى المهني في المستقبل، ألمحت جوميز إلى التركيز بشكل أكبر على الجانب السينمائي والتليفزيوني.

وصرحت جوميز قائلة: "أعتقد أنني فعلت كل ما أردت فعله في الموسيقى، ولكن الأمر المثير أنني أشعر وكأنني لم أبدأ حتى فى السينما والتليفزيون، على الرغم من أننى أعلم أننى كنت جزءًا من بعض الأعمال الرائعة وأنا فخورة بها، ولكننى أريد أن أحكى القصص، ولهذا انا متحمسة للعمل على مزيد من المشاركات سواء فى السينما أو التليفزيون".

وعندما طُلب منها توضيح الجانب الموسيقي من حياتها المهنية، أوضحت جوميز قائلة: "لقد انتهيت تقريبًا، ولم تنتهى مسيرتى الموسيقية، لكننى وضعتها جانبا لـ فترة لا أعرف مدتها".