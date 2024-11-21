كارول سماحة تتألق في تورنتو: “هذه الذكريات قريبة من قلبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية كارول سماحة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا جديدة من حفلها الأخير الذي أحيته ضمن مهرجان “Egyptian Coptic Festival” في مدينة تورنتو، والذي أُقيم منذ شهر.

وكانت كارول قد امتنعت عن مشاركة مواد الحفل مع الجمهور والمتابعين بسبب تسارع الأوضاع المتدهورة التي شهدها لبنان في تلك الفترة.

وعلّقت كارول على الصور قائلة: “مرّ شهر وما زلت أحمل هذه الذكريات قريبة من قلبي”، مشيدةً بالتفاعل الكبير الذي حظي به الحفل من الجمهور المصري والعربي في كندا.

ألبوم “مختلفة” يحصد النجاح المستمر

يُذكر أن كارول سماحة طرحت منذ أكثر من شهر ألبومها الجديد “مختلفة”، والذي حققت أغنياته نجاحًا كبيرًا ونالت استحسانًا واسعًا من الجمهور.

وقد تصدّرت أغاني الألبوم قوائم الاستماع في الشرق الأوسط، حيث لا تزال تحقق نسب مشاهدة مرتفعة وتحتل مراكز متقدمة في مختلف المنصات الموسيقية.