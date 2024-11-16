ريهام حجاج تُغيّر سيناريو ومؤلف ومخرج مسلسلها كنترول.. وهذه التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - قررت الفنانة ريهام حجاج التراجع بشكل مفاجىء عن تقديم مسلسل "كنترول" الذي تعاقدت على بطولته من أجل التواجد به في منافسات موسم دراما رمضان 2025، وجاء ذلك بعد عقد العديد من جلسات العمل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج أحمد صالح للوقفوف على التفاصيل الأخيرة لشكل وطبيعة الشخصيات.

ريهام حجاج تقدم سيناريو جديد غير "كنترول"

وعلمت "الخليج 365" أن ريهام حجاج استقرت على تغيير السيناريو وإختيار ورق جديد من نوعية الـ 15 حلقة لتقديمه في موسم دراما رمضان 2025، ويكتب المسلسل الجديد السيناريست محمد ناير وتم التعاقد مع المخرج يحيى إسماعيل لتولى مسؤولية إخراجه، ومن المقرر الكشف عن إسم العمل خلال الأيام المقبلة وبدء التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

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وتتعاون ريهام حجاج مع المؤلف محمد ناير للمرة الأولى، وذلك بعدما اعتمدت على السيناريست أيمن سلامة في كتابة معظم مسلسلاتها، حيث قدمت معه 4 أعمال من 5 أعمال قامت ببطولتها ريهام حجاج في موسم دراما رمضان خلال السنوات الأخيرة وهي: "لما كنا صغيرين" إخراج محمد علي، "يوتيرن" و"جميلة" و"صدفة" من إخراج سامح عبد العزيز.

"صدفة" آخر أعمال ريهام حجاج

قدمت ريهام حجاج آخر أعمالها، مسلسل "صدفة" في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته، خالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطي، عمرو صحصاح، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدي، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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ودارت الأحداث حول مُدرّسة التاريخ (صدفة)، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئاً، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها، وفي نفس الوقت يناقش العمل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديداً والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

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