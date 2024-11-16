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ميرنا وليد - بيروت - إختتم الفنان المصري مدحت صالح حفله الغنائي في قصر القبة الرئاسي، الذي نظمته مؤسسة راعي مصر الخيرية، بأداء أغنية "أنا إبن مصر"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة مثل "النور مكانه في القلوب" و"مليونيرات"، بالإضافة إلى أغنيات لكبار الفنانين مثل "بعيد عنك" لأم كلثوم.
إفتتح مدحت صالح الحفل بأغنية "زي ما هي حبها*، ووجه الشكر للفنانة ريهام عبد الحكيم التي قدمت الفقرة الأولى بأغانٍ طربية منها "مالي وأنا مالي" و"أنا بعشقك"، كما دعا الممثل المصري شريف منير للعزف على الدرامز.
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت صالح يحيي حفلاً غنائياً خيرياً لدعم الأسر المحتاجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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