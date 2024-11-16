عمرو دياب يشـ عل الأجواء بحفل غنائي مميز ويستمر بغناء " وغلاوتك " على المسرح

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً مميزاً مساء أمس، وسط حضور ضخم كالعادة، إفتتح الحفل بأغنية "يا أنا يا لأ"، ثم قدم باقة من أغانيه الشهيرة مثل "ده لو اتساب"، "بحبه"، و"برج الحوت".



تميز الحفل بميدلي لأغانيه القديمة مثل "قمرين"، "نور العين"، و"العالم الله"، ما أثار تفاعلًا حماسيًا من الجمهور، خاصة مع أدائه لأغنية "وغلاوتك"، وإختتم عمرو دياب الحفل بأغنية "هتدلع"، ليترك بصمة لا تُنسى.

من ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لطرح ألبوم جديد خلال فصل الشتاء حيث بدأ مؤخرا تحضيرات الألبوم.