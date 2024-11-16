ميرنا وليد - بيروت - دعمت النجمة التركية جيمري بايسال حبيبها الممثل إيتاش شاشماز ، وذلك من خلال مشاركة الإعلان الدعائي لمسلسله الجديد "شهرزاد" عبر صفحتها الخاصة، موجهة له رسالة غزل قائلة: "أحب صوتك وأنفاسك وضحكتك بالتوفيق لكم أهلًا بك عزيزي فرحات. "

الجدير ذكره ان جيمري تخوض حاليا بطولة مسلسل "ليلى"، الذي يعرض العنف ضد الأطفال، وتلمع الطفلة "ليلى" بأدائها البارع، فنشاهد معاناتها بسبب زوجة والدها الشريرة، التي لديها حب السيطرة والطمع والأذية، مع العلم أنها عاشت في طفولتها حياة قاسية.

وبعد عرض معاناة الطفلة، ووفاة والدها، وهرب زوجته مع حبيبها اللذين يضعان "ليلى" عند رجل يجبر الأولاد على العمل، ويعيشون وسط النفايات، لكن قدر "ليلى" يتغير، فتطل علينا بطلة العمل النجمة التركية جيمري بايسل بدور "ليلى" الشابة، وهنا تبدأ الأحداث المشوّقة والبعيدة عن الملل.



كانت هذه تفاصيل خبر هذا النجم هو حبيب بطلة "ليلى" وهكذا غازلته أمام الجمهور-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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