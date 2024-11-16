أحمد العوضي يرد على الإنتقادات التي تواجهه حول تكرار أدواره

ميرنا وليد - بيروت - ردّ الممثل المصري أحمد العوضي على الإنتقادات التي تواجهه حول تكرار أدواره في الدراما الرمضانية، مؤكداً إحترامه للآراء السلبية، لكنه يركز على إرضاء متابعهه، وأوضح العوضي، في بث مباشر عبر حسابه، أنه سيستمر في تقديم شخصية "البطل الشعبي" لأنه يجد فيها نجاحاً مستمراً، مشيراً إلى أن مسلسل "فهد البطل" المنتظر عرضه في رمضان المقبل سيكون أقوى من "حق عرب".



وتابع العوضي أنه لا يهتم بمن ينتقده، بل يركز على جمهوره الذي يقدّر أعماله.

مسلسل "فهد البطل" يضم نخبة من الممثلين مثل أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، وميرنا نور الدين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام .