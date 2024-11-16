شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: حالة مطرية على بعض مناطق المملكة بدءا من الأربعاء المقبل ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، عن إن هناك حالة من الاستقرار النسبي للطقس على معظم مناطق المملكة.

وقال العقيل، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية: ” معظم مناطق المملكة ستشهد حالة من الاستقرار النسبي للطقس، مع تواجد بعض تشكيلات من السحب المتفرقة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية”.

وأضاف: ” بدءا من الأربعاء المقبل وحتى الجمعة هناك حالة جوية مطرية متوقعة على مناطق القصيم، وحائل والجوف والحدود الشمالية والمناطق الشمالية الشرقية من المملكة، بالإضافة إلى المرتفعات وبعض أجزاء منطقة مكة المكرمة”.