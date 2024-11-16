الربيعة يتسلم جائزة القيادة العالمية

تسلّم المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، من المدير التنفيذي للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية - العربية، ديلانو روزفلت، جائزة القيادة العالمية في مجال الصحة والإنسانية، وذلك في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد الدكتور عبدالله الربيعة بهذه المناسبة أن فوزه بالجائزة لا يعد تكريمًا شخصيًا له فقط، وإنما تكريم لجميع العاملين في المجال الإنساني والصحي في بلادنا المباركة الذين عملوا بلا كلل ولا ملل، لرفع راية المملكة خفاقة في كل الميادين، ومنها الخيرية والإنسانية والصحية، مبينًا أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا توفيق الله تعالى، ثم الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الإنساني والصحي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اللذين دأبا على تنمية الأداء الفعال والروح الإبداعية والمعرفية لجميع المواطنين؛ مما أهّل المملكة للتميز العالمي برؤية ثاقبة وإلهام، وتحقيق الإنجازات المتعددة والمتلاحقة بشكل سريع وملموس وفق رؤية ثاقبة وطموحة.