يسري نصر الله يكشف سبب عدم إسناد دور البطولة لـ أحمد زكي في فيلم مرسيدس

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 نوفمبر 2024 07:19 مساءً - كشف المخرج يسري نصر الله، خلال الندوة التي أُعدت خصيصاً له بدار الأوبرا المصرية، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته ال 45 السبب الذي جعله يرفض منح أو إسناد دور البطولة للفنان أحمد زكي في فيلم "مرسيدس". يسري نصر الله: الشخصية كانت لا تناسبه تماماً قال المخرج يسري نصر الله، إن الفنان أحمد زكي كان يرغب وبشدة أن يقوم بالدور الذي قدمه زكي فطين عبد الوهاب، ولكنه اعترض وبشدة، موضحاً بأنه لم يعترض على أداء وطريقة أحمد زكي في التمثيل، ولكن لكون الشخصية لا تناسبه تماماً.

وتابع: "الدور كان عايز شخص بشرته بيضاء، ازاي أحمد زكي هيقدمه".



يمكنكم قراءة: يسري نصر الله يسترجع ذكريات أولى تجاربه: أخذت بنصيحة يوسف شاهين ندوة المخرج يسري نصر الله وحضر عدد كبير من الفنانين والنقاد والمهتمين بالسينما جلسة نقاشية مع المخرج يسري نصر الله الحائز على جائزة الهرم الذهبي بـ مهرجان القاهرة السينمائي، أدارها المخرج تامر عشري؛ قدمت نظرة مفصلة على رحلة نصر الله في صناعة الأفلام، والعملية الإبداعية، وتأملاته في مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود.



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