ديفيد كاناري .. نجم الدراما الأميركية الذي أضاء شاشات التلفزيون والسينما

ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم ذكرى وفاة النجم الأميركي ديفيد كاناري، الذي وُلد في 25 آب 1938 في إيلووود بولاية إنديانا الأميركية، كان من أبرز الممثلين في الدراما الأميركية.
إشتهر بأدائه المتميز في المسلسلات التلفزيونية الشهيرة مثل "All My Children" (1970) و "One Life to Live" (1968)، حيث ترك بصمة قوية في عالم التمثيل الدرامي، كما شارك في أفلام سينمائية مثل Hombre (1967)، حيث أظهر موهبته في التمثيل على الشاشة الكبيرة أيضًا.
تزوج ديفيد مرتين، الأولى من مورين مالوني، ثم من جولي م. أندرسون، وأمضى حياته المهنية في تقديم شخصيات معقدة ومؤثرة. استمر في العمل في مجال الفن حتى وفاته في 16 نوفمبر 2015 في ويلتون، كونيتيكت.
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