ميرنا وليد - بيروت - أعربت المؤلفة المصرية هبة يسري عن سعادتها الكبيرة بنجاح فيلم "الهوى سلطان" وإقبال الجمهور عليه في دور العرض السينمائي، حيث تخطت إيراداته حاجز الـ 5 ملايين جنيه مصري في يوم واحد، ووصل إجمالي الإيرادات إلى 25 مليون جنيه خلال 10 أيام من طرحه، ونشرت هبة يسري عبر حسابها مقطع فيديو يظهر إقبال الجمهور على مشاهدة الفيلم، مؤكدة على أن الفيلم لاقى إعجابًا رغم الشائعات حول قصته، وأعربت عن شكرها لللجمهور المصري، قائلة: "الحمد لله، شكرا يا شعب مصر، شكرا يا مصر، شكرا يا كل الكون".



كانت هذه تفاصيل خبر مؤلفة "الهوى سلطان" هبة يسري ترد على منتقدي الفيلم .. وهذا ما قالته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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