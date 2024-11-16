الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جديدة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي مجدّدًا غارةً عنيفةً على منطقة حارة حريك في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، بعد غارتين كان قد نفّذهما عقب التّهديدات الّتي أطلقها منذ بعض الوقت.

يُذكر أنّ المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، كان قد وجّه تهديدًا إلى "جميع السّكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في مبانٍ محدّدة في خرائط في مناطق حدث بيروت، حارة حريك، وبرج البراجنة"، زاعمًا أنّهم "يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".