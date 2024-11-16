تجدُد الغارات العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد التهديدات الإسرائيلية

تجدّدت في هذه الأثناء، الغارات الإسرائيليّة العنيفة على الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، بعد التّهديدات الإسرائيليّة بقصف مبان في الضّاحية.

وكان قد هدّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، منذ بعض الوقت، "جميع السّكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديدًا في مبانٍ محدّدة في خرائط في مناطق حدث بيروت، حارة حريك، وبرج البراجنة"، زاعمًا أنّهم "يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، حيث سيعمل ضدّها الجيش بقوّة على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".