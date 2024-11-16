إدارة مرفق جعيتا السياحي أعلنت الإقفال اليوم وغدًا حدادًا على وفاة مديرها العام

أعلنت إدارة مرفق جعيتا السّياحي، إقفال أبوابها اليوم وغدًا الـحد في 16 و17 تشرين الثّاني الحالي، حدادًا على وفاة مديرها العام نبيل الياس الحداد.

وكان الحداد وهو مدير عام شركة "ماباس" المستثمرة لمرفق جعيتا السّياحي، قد توفّي متأثّرًا بجروح أُصيب بها، جرّاء تعرّضه لحادث صدم خلال خروجه من أحد المحلّات في جعيتا ليل أمس، فيما لاذ السّائق بالفرار.