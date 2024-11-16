أعلنت إدارة مرفق جعيتا السّياحي، إقفال أبوابها اليوم وغدًا الـحد في 16 و17 تشرين الثّاني الحالي، حدادًا على وفاة مديرها العام نبيل الياس الحداد.
وكان الحداد وهو مدير عام شركة "ماباس" المستثمرة لمرفق جعيتا السّياحي، قد توفّي متأثّرًا بجروح أُصيب بها، جرّاء تعرّضه لحادث صدم خلال خروجه من أحد المحلّات في جعيتا ليل أمس، فيما لاذ السّائق بالفرار.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مرفق جعيتا السياحي أعلنت الإقفال اليوم وغدًا حدادًا على وفاة مديرها العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.