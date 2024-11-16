أحمد أمين يعود في رمضان 2025 بمغامرات كوميدية في "مذكرات نشال"

ميرنا وليد - بيروت - يعود الممثل المصري أحمد أمين إلى موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل جديد بعنوان "مذكرات نشال"، بعد غيابه عن الموسم الرمضاني الماضي، المسلسل يتألف من 15 حلقة، ويعتمد على الكوميديا الممزوجة بالفانتازيا، وهو الأسلوب الذي تميز به أمين مؤخرًا، يشاركه البطولة كل من ركين سعد، حاتم صلاح، وعبد الرحمن محمد، مع إخراج حسام علي .
من ناحية أخرى كان أمين قد قدّم في رمضان 2023 مسلسل "الصفارة"، الذي تميز بفكرة فريدة حول مرشد سياحي يسرق صافرة أثرية تعيده بالزمن ثلاث دقائق لتغيير الأحداث، حيث حقق العمل نجاحًا جماهيريًا بفضل طابعه الكوميدي ومغامراته الممتعة، بمشاركة طه دسوقي وآية سماحة وغيرهم، وإخراج علاء إسماعيل.
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