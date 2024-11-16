حسن الرداد يستذكر وفاة خاله وأسرته في كلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري حسن الرداد عبر حسابه عبر حسابه تعليقًا مؤثرًا يذكر فيه حادث وفاة خاله وأسرته، حيث توفيت ابنة خاله دنيا الرداد مع والدتها وخاله في حادث مأساوي إثر سقوط العمارة التي كانوا داخلها.

وتوفيت دنيا في وقت مبكر خلال دراستها في الثانوية العامة، وكانت من المتفوقات في دراستها. وكتب حسن الرداد في منشوره: "الله يرحمك يا حبيبتي، ويرحم خالي عبده ويرحم سارة ويجمعنا معكم في الجنة إن شاء الله".

من ناحية أخرى كان قد تحدث الممثل المصري حسن الرداد الشهر الماضي عن تطورات الحالة الصحية لزوجته الممثلة المصرية إيمي سمير غانم، بعد أن تعرضت لأزمة صحية قبل فترة، خلال تكريمه في مهرجان نجم العرب، وقال إن زوجته إيمي لا تزال تعاني من ما حصل معها، الا أنها في طريقها إلى التحسن.

يذكر ان إيمي كانت قد أقلقت المحبين بعد ان ظهرت وهي تضع ماسك الأوكسجين على وجهها، لتؤكد لاحقا انها ليست مصابة بفيروس كورونا. واشار مقربون منها الى انها تعاني من نوع من انواع الربو الموسمي، وتخضع للعلاج في كل فترة.