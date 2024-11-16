أسامة مروة يكشف سبب تأجيل "البروبوزل" بعد "كتب الكتاب"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدث اليوتيوبر أسامة مروة عن سبب قيامه واليوتيوبر شيرين عمارة بـ "كتب الكتاب" قبل "البروبوزل" ، قائلا: "حبيت أنا وشيرين يكون الموضوع بالطريقة الصحيحة"، مشيرا الى ان هناك مفاجأة ايضا.
وكانت قد استعرضت شيرين عمارة، المعروفة بـ شيرين بيوتي، خاتم خطوبتها من اليوتيوبر أسامة مرة، وذلك بعد إعلان خطوبتهما وذلك في الساعات القليلة الماضية.
ونشرت شيرين عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي على احد مواقع التواصل الإجتماعي، صور جديدة من كواليس خطوبتها من أسامة مروة، وظهرا فيها وهما يستعرضان خاتم الخطوبة.
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