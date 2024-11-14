وفاة شقيق الفنان حسين الجسمي

ميرنا وليد - بيروت - نعى الفنان الإماراتي حبيب غلوم جمال الجسمي، شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي والإعلامي صالح الجسمي، بكلمات مؤثرة عبر حسابه، معزياً أسرة الجسمي و الأسرة الفنية الإماراتية قائلاً : " " لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم الأخ و الزميل جمال الجسمي في ذمة الله شقيق كل من الفنان الكبير حسين الجسمي و الاعلامي صالح الجسمي و الملحن فهد الجسمي الله يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ومحبينه خالص التعازي للأسرة الكريمة و للأسرة الفنية في الإمارات إنا لله وإنا إليه راجعون".

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