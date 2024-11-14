بسيوني وحسين جمال يطرحان أغنيتهما بعنوان  "ما تيجي نرجع" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنانان المصريان أحمد بسيوني و حسين جمال أغنيتهما الجديدة بعنوان "ما تيجي نرجع"، التي تتميز بروح مرحة و تعكس التعقيدات في العلاقات، الأغنية تمزج بين موسيقى البوب المستقلة و الأصوات الإلكترونية، مع ألحان الغيتار.
و يقول أحمد بسيوني: "الأغنية تدور حول الشوق للعودة إلى البداية، تلك اللحظة التي بدأت فيها الشرارة الأولى". و يضيف حسين جمال: "وجدنا أنا وأحمد تناغمًا طبيعيًا بيننا، و قد ساهمت مشاركة القصص في تشكيل الأغنية و صداقة جديدة أيضًا".
أما الفيديو الموسيقي، الذي أخرجه أحمد رزيق، فيتناول الأغنية بأسلوب مبتكر يجعل المشاهد يشعر وكأنه يشاهد فيلمًا قصيرًا. ويقول رزيق: "أردت تقديم منظور جديد للساحة الموسيقية في الشرق الأوسط ومصر. تخيلت المشروع كقصة أشبه بفيلم، يدعو الجمهور للابتسام، والشعور بالإيقاع، والانغماس في اللحظة".
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