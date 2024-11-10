جود السفياني لـ الخليج 365: شخصية أمل بـ خريف القلب كرَّهت المشاهد بي ونهاية المسلسل مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 10 نوفمبر 2024 02:56 مساءً - تواجدت الفنانة جود السفياني بالرياض وذلك لمشاركة الفائزين بحفل الموسم الرابع من الرحلة الإبداعية حول المملكة وقالت لـ الخليج 365 عن مشاركتها الفائزين بهذه الفرحة: "سعيدة بالتواجد بالرحلة الإبداعية للعام الرابع، وكل عام أحضر لدعم المواهب الموجودة واكتشافها، وأنا أيضاً كنت في يوم من الأيام موهبة تم اكتشافها، والآن استطعت أن أشق دوري بعالم الفن".

ووجهت السفياني رسالة إلى كل موهوب قائلة: "أي شخص يحب أن يكتشف مواهبه أدعوهم للحضور في إم بي سي أكاديمي والرحلات الإبداعية وأن يشاركوا بهذه الفرصة وألا تفوتوها".

مسلسل "خريف القلب"

وعند سؤالنا لها عن الأصداء التي وجدتها بعد عرض 12 حلقة منأجابتوهي تضحك قائلة: "الأصداء التي وصلتني أنني أصبحت مكروهة من قبل المشاهدين والمسلسل كوّن لدى المشاهد قاعدة كره لي لتصرفاتي مع والدتي بالعمل "نهلة" والتي تجسد دورها الفنانة إلهام علي، ومن هنا عبر الخليج 365 أعتذر لـ نهلة وأقول آسفة والله ماما نهلة، ما كان قصدي لكن حمداً لله قدمت الدور بالشخصية بهذه القساوة وأتقنتها وأقنعت الجمهور بدوري الذي لعبته بالمسلسل وهو أمل راشد السرب: وسعيدة بذلك لأني أوصلت الدور وأتقنته".

وكشفت السفياني بعض أسرار مسلسل "خريف القلب" قائلة: "الآن أصبح المسلسل من الأعمال أكثر متابعة، وفي الحلقات القادمة سيكرهني المشاهد أكثر، حيث ستصدر مني تصرفات تغضب الجميع ويصبح يكرهني أكثر وأكثر وما قدمته بالـ 12 الحلقة الماضية نقطة في بحر من تصرفاتي مع من حولي وكانت البداية".

وعند سؤالنا لـ السفياني عن مدى تشابه أحداث مسلسل "خريف القلب" مع المسلسل التركي "الحطام" قالت" "أنا لم أتابع النسخة التركية من العمل شاهدت مشاهد بسيطة ولكن هنالك تقارب في القصة لكن تغيرت وأصبحت أحداثاً سعودية ودخلت ثقافتنا ولوننا أكثر، كل ما أستطيع قوله ممكن نهاية المسلسل بالنسخة السعودية ستكون مختلفة".

تجربتها مع المسلسلات الطويلة

مشاريعها القادمة كتابة وإخراج

مسلسل "خريف القلب"

تحدثت الفنانة جود السفياني عن تجربتها بالأعمال الطويلة، هل تؤيد مثل هذه المسلسلات قائلة: "كانت لي 4 تجارب بالمسلسلات ذات الحلقات الطويلة وأستطيع أن أقول إنها جميلة وتجربة أضافت لي، لكن الآن سأتوقف عن الدخول بمسلسل ذي حلقات طويلة والسبب أنني لا أريد أن أحرق وجهي فالمشاهد سيراني على مدى 90 حلقة فيولكني أنصح الفنانين أن يعملوا بين فترة وأخرى مثل هذه الأعمال الطويلة فالفنان يحتاج لأن يريد أن يدخل بشخصية يلون بها وتضيف له ولتجربته.قد ترغبين في معرفة جود السفياني لـ"الخليج 365": اكتسبت أصدقاء بعد انتهاء تصوير "خريف القلب"تحدثتعن جديدها القادم قائلة: "لدي مشاريع قادمة وهي أنني سأكمل مشواري بالتمثيل ولكن سأدخل مجالات جديدة منها المشاركة بأعمال درامية كويتية قريباً بإذن الله وكذلك أريد أن أدخل عالم هوليود، كما أنني سأخوض تجربة الإخراج". كما كشفت أنها بصدد كتابة نص فيلم جديد وقالت: "حالياً بدأت بكتابة أول سيناريو فيلم سينمائي لي وبإذن الله سأنتهي منه خلال 6 شهور ويكون جاهراً"." يُعد أول عملٍ سعودي معرَّبٍ من قصة تركية تقع أحداثه بـ90 حلقة من بطولة نخبة من النجوم وهم الفنان عبد المحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبد العزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، ميرال مصطفى،، فيصل الدوخي، هند محمد، أروى، إبراهيم الحربي، فاطمة الشريف، سارة الجابر، سعيد صالح، عجيبة الدوسري، مهيرة عبد العزيز، روان الطويرقي، العنود عبد الحكيم، بالإضافة إلى آخرين، ومن ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، وأعد السيناريو والحوار علاء حمزة.

وكانت الفنانة جود السفياني قد كشفت مؤخراً عن شخصيتها التي ستلعبها في أحداث المسلسل وقالت حينها لـ"الخليج 365": "أجسد شخصية أمل، وهي إحدى الفتاتين اللتين تقوم إحدى الممرضات بتبديلهما في المستشفى عند ولادتهما؛ حيث تأخذ العائلة الغنية ابنة العائلة الفقيرة والعكس، وفي بداية الأحداث تكون والدتي هي الفنانة إلهام علي ووالدي الفنان فيصل الدوخي، لكن بعد أعوام يُكتشف الأمر وأعود إلى والدي الحقيقي الفنان عبد المحسن النمر والفنانة لبنى عبد العزيز، وتتوالى الأحداث".

جود السفياني في سطور

مسلسل "الميراث"، وهو أول مسلسل سعودي "سوب أوبرا" بلغت حلقاته 750 حلقة! من بطولة: الفنانة هند محمد، محمد الحجي، مريم الغامدي، زارا البلوشي، راشد الشمراني، عبد العزيز السكيرين، حسن عسيري، نور حسين، عهود السامر، ولاء عزام، تركي الكريدس، فوزي المتعب، ريما عبد الله، رنا الشافعي، عمران العمران، مهند بن هذيل، عبد الله القحطاني، سماح زيدان، ديمة الحايك، شيرين الرفاعي، سلطان المقبالي، ندى توحيد، عزام النمري، ريم عبد الله، و جود السفياني .

. مسلسل "بيت طاهر" من ﺇﺧﺮاﺝ سلطان العبد المحسن، من بطولة: محمد بخش، جود السفياني ، محمد الفرا، الهاشمي الفيصل، نعيمة أحمد، روان الطويرقي.

، محمد الفرا، الهاشمي الفيصل، نعيمة أحمد، روان الطويرقي. مسلسل "حكاية لونا " من ﺇﺧﺮاﺝ ليث حجاوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ سليمان أبو شارب، ومن بطولة: منذر رياحنة، لونا بشارة، حبيب غلوم، هيفاء حسين، سمير الناصر، مريم الغامدي.

مسلسل "طاش العودة" من ﺇﺧﺮاﺝ محمد القفاص، وﺗﺄﻟﻴﻒ عنبر الدوسري وسامي الفليح، ومن بطولة: الفنان ناصر القصبي، عبد الله السدحان، راشد الشمراني، محمد الطويان، يوسف الجراح.

مسلسل "بساتين عربستان" مسلسل للكاتب الروائي أسامة المسلم.

شاركت الفنانة بعدد من المسلسلات كان منها:

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