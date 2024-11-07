حقيقة عودة يسرا بفيلم جديد مع المخرج علي إدريس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 نوفمبر 2024 02:58 مساءً - شهدت الأيام القليلة الماضية، تداول أنباء حول تعاقد الفنانة يسرا، على بطولة فيلم سينمائي جديد، من إخراج علي إدريس، ومن المُفترض تصويره الأسابيع القليلة المقبلة، ليُعرض للجمهوره في 2025.

الموافقة النهائية لم تُحسم بعد

وعلمت "الخليج 365"، أنّ هذا المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بعد، لاسيما وأنه لم تُجرَ مرحلة التعاقدات حتى الآن، إذ أنه لازال في مرحلة مبكرة جدًا، حيث تلقت يسرا عرضًا بالفعل للتعاون مع المخرج علي إدريس، وزوجته السيناريست زينب عزيز، فيما أبدت موافقتها المبدئية، لكنها لم تحسم موقفها النهائي بعد الآن.

ومن المُقرر أنّ تكشف يسرا عن قرارها النهائي، للشركة المنتجة خلال الأيام المُقبلة، لتبدأ بعدها مرحلة التعاقدات والتحضير للمشروع، الذي يتناول قصة إنسانية من واقع المجتمع.

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يسرا تغيب عن رمضان 2025

يذكر أنّ يسرا، تغيب عن موسم دراما رمضان 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، لتكون آخر مشاركة درامية لها في رمضان 2023، بمسلسل "ألف حمد لله على السلامة"، وشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، مايان السيد، عنبة، سما إبراهيم، محمد محمود، محمد أوتاكا، إيمان السيد، منير مكرم، علاء مرسي، صفاء جلال، عبد الله مشرف، أحمد عبد الوهاب، مي دياب، وضيف الشرف بيومي فؤاد وتأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.

نشاط سينمائي في 2024

وعاشت يسرا، حالة من النشاط السينمائي في 2024، حيث افتتحت العام الجاري، بفيلم "ليلة العيد"، وشارك في بطولته ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنى، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

كما نافست في موسم أفلام عيد الفطر، بفيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، ودينا الشربيني، ودارت أحداثه حول صديقين خارجين عن القانون، ولكن لا تجري الأمور كما يريدون، ويتعرضون لأزمات كبيرة تذهب بهم إلى مشاكل وخلافات أكبر، والفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان.

يسرا تُشيد باستديوهات الحصن بيج تايم

وكانت يسرا، قد حضرت حفل افتتاح منطقة استديوهات الحصن بيج تايم، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إذ أشادت بالتطور الهائل الذي يشهد مجال الفن في المملكة مؤخرًا، حيث كتبت عبر حسابها على "انستغرام": "لقد سعدت وانبهرت بالجودة العالية والمعدات الاستثنائية التي تقدمها الاستوديوهات السعودية الجديدة لصناعة الأفلام، والذي يشيد بالاهتمام بالتفاصيل في كل من تصميم المساحات ووظائفها في خلق بيئة ملهمة للإبداع".

وأضافت "من الواضح المجهود المبذول في التفكير والاستثمار لضمان حصول الفنانين والمبدعين على كل ما يحتاجونه لإنتاج أعمال متميزة وناجحة تصل لقلب الجمهور، كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي الشيخ علي مجهودك وحرصك الدائم لتطوير منظومة الفن".

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