دونالد ترامب يُبكي جيمي كيميل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن ان النجم العالمي جيمي كيميل بكى بعد فوز دونالد ترامب بتولي رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وقد علّق بـ القول: "انها ليلة سيئة للنساء، الأطفال، المهاجرين الرائعين الذين يجعلون بلدنا عظيمة، الصحة، المناخ، العلم والعدل".



على صعيد آخر كان قد أحدث الكوميدي جيمي كيميل الجدل بين الجمهور مؤخرا بعد كشفه عن ان زوجته تتهرب منه في السرير، اذ قال: "من العادات السنوية لي و زوجتي في الڤالانتاين أنني اهديها وهي تجازيني بـ التهرب مني في السرير".